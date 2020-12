Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement à prévoir pour ce grand nom ?

Publié le 13 décembre 2020 à 22h45 par A.D.

Peu utilisé à l'Inter depuis le début de la saison, Christian Eriksen serait dans le viseur du PSG. Alors que le milieu offensif danois est titularisé par Antonio Conte ce dimanche, Giuseppe Marotta a lâché ses vérités sur sa situation.

En cruel manque de temps de jeu, Christian Eriksen voudrait quitter l'Inter dès le mois de janvier. Alors qu'il souhaiterait encore et toujours renforcer le milieu de terrain du PSG de Thomas Tuchel, Leonardo aurait activé la piste menant au milieu offensif danois. Interrogé sur Christian Eriksen ce samedi, Antonio Conte s'est livré sur sa situation. « Pourquoi Christian Eriksen ne s'améliore pas ? Qui a dit qu'il ne s'améliore pas ? Peut-être que vous ne le voyez qu'en match... Le travail de l'entraîneur est d'amener tout le monde à s'améliorer. Christian sait très bien que je travaille avec une grande honnêteté intellectuelle et j'essaie toujours d'améliorer tous mes joueurs, de 18 ans aux plus âgés. Je travaille avec lui en essayant d'améliorer certains aspects. Parfois, je peux réussir à le faire de manière plus évidente, parfois moins, mais mon travail consiste à améliorer tous les joueurs, y compris Christian. Peut-être que cela prendra un peu plus de temps, et il viendra peut-être le temps où il s'épanouira et montrera des améliorations » , a expliqué le coach de l'Inter en conférence de presse.

«C'est la preuve que tout le monde est utile»