Mercato - PSG : Mbappé reçoit un gros appel du pied de Madrid !

Publié le 14 décembre 2020 à 0h45 par La rédaction

En discussion avec le PSG pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé reste l’objectif du Real Madrid pour le prochain mercato. Ancien Merengue, Christian Karembeu semble inciter son compatriote à rallier l’Espagne.

Alors que le PSG souhaite prolonger Neymar et Kylian Mbappé, le Real Madrid reste à l'affût pour enrôler le champion du monde tricolore. Ce dernier verra son contrat arriver à terme en juin 2022, et la Casa Blanca n’a de cesse de lui faire les yeux doux. Et si la possibilité de voir l'attaquant tricolore évoluer sous les ordres de Zinédine Zidane est réelle, le PSG a bon espoir de parvenir à conserver sa jeune star, et ne compte pas déposer les armes.

« C'est un rêve, mais nous devons attendre »