Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour Donnarumma !

Publié le 9 janvier 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que le PSG est fréquemment annoncé sur les traces de Gianluigi Donnarumma, Leonardo pourrait d’ores et déjà faire une croix sur l’international italien puisque ce dernier se rapproche d’une prolongation de contrat.

Un nouveau chamboulement est-t-il à prévoir chez les gardiens de but au PSG ? À en croire les informations dévoilées par Andrea Longoni dernièrement, la réponse cette question serait affirmative puisque Leonardo songerait à remplacer Keylor Navas en fin de saison. Ainsi, en cas de départ de l’ancien portier du Real Madrid, le nom de Gianluigi Donnarumma pourrait ressurgir du côté du PSG, et ce d’autant plus que l’Italien arrivera au terme de son contrat à l’AC Milan en fin de saison. Toutefois, tout indique que le portier italien semble proche d’une prolongation de son bail chez les Rossoneri . C’est du moins ce qu’a affirmé ce samedi Frederic Massara, le directeur sportif de l’écurie lombarde.

« Nous espérons pouvoir aller de l'avant et avoir de bonnes nouvelles dès que possible »