Mercato - PSG : Houssem Aouar aurait déjà tranché pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2021 à 22h45 par B.C. mis à jour le 9 janvier 2021 à 23h37

Annoncé sur le départ l’été dernier, Houssem Aouar est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. L’international français devrait malgré tout plier bagage à l’issue de la saison, et le PSG ne semble pas être sa priorité…

Alors que son départ semblait acté l’été dernier, Houssem Aouar est finalement resté à l’OL, et ce malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison. Pourtant, les prétendants étaient nombreux puisque la Juventus, Arsenal et même le PSG étaient sur les rangs. En janvier 2020, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que Nasser Al-Khelaïfi appréciait le profil de l’international français, et selon les informations divulguées par RMC il y a quelques semaines, Leonardo partagerait le même avis. Une offensive du PSG l’été prochain ne serait donc pas à exclure pour Houssem Aouar, mais le milieu pourrait décider de repousser les avances parisiennes.

« Aouar veut partir et rejoindre un plus grand championnat »