Mercato - OM : Carlo Ancelotti a joué un bien mauvais tour à Villas-Boas !

Publié le 9 janvier 2021 à 22h15 par La rédaction

Niels Nkounkou a rejoint Everton en juillet 2020. Si le joueur n’a participé qu’à quatre rencontres avec l’équipe première depuis son départ de l’OM, il est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à signer pour le club de Carlo Ancelotti.

À Everton depuis juillet 2020, Niels Nkounkou n’a pour l’instant pas trouvé sa place dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Formé à l’OM, le joueur de 20 ans n’est pourtant pas mécontent de son transfert aujourd'hui. S'il manque cruellement de temps de jeu en Angleterre (4 rencontres disputées), le latéral gauche est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à signer en faveur du club anglais plutôt que de rester avec André Villas-Boas.

« Il a dit qu'il voulait m'aider à continuer à apprendre et à me former »