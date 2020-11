Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Nkounkou livre les raisons de son départ !

11 novembre 2020

Alors que l'OM a perdu deux jeunes talents cet été, le départ de Niels Nkounkou à Everton peut laisser des regrets à Marseille. L'agent du joueur revient sur le choix de rejoindre les Toffees.

L'observatoire du football CIES a récemment dévoilé les résultats de son étude sur les clubs formateurs. Au classement de la formation de joueurs actifs dans les cinq plus grands championnats, l'OL pointe à la deuxième place et le PSG est quatrième. L'OM est bien loin et ne fait même pas partie du top 10 français. Et ce n'est pas étonnant tant le club phocéen a du mal à lancer ses pépites. D'ailleurs, cet été l'OM a perdu deux éléments de son centre de formation. Sans contrat professionnel sur la Canebière, Isaac Lihadji a rejoint le LOSC, quand Niels Nkounkou a signé à Everton.

« Le seul regret que peut avoir l'OM, c'est de ne pas lui avoir donné de match »