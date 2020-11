Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Kylian Mbappé sera loin de battre des records !

Publié le 11 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

L’été prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG pour le Real Madrid. Alors que tout le monde s’interroge sur le monde de cette possible opération, il ne faudrait pas s’attendre à des montants si astronomiques.

Profitant actuellement du talent de Kylian Mbappé, le PSG souhaiterait bien évidemment que cela dure le plus longtemps possible. Et pour cela, Leonardo tente actuellement de prolonger le contrat du Français, qui court pour le moment jusqu’en 2022. Un moyen également de dissiper la menace du Real Madrid, plus que jamais intéressé par le champion du monde. Ayant dû revoir ses plans pour le dernier mercato, la Casa Blanca doit lancer l’assaut à l’été 2021 quand Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat s’il ne prolonge pas d’ici-là. Alors que Florentino Pérez serait prêt à sortir le chéquier pour celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde, il ne serait toutefois pas prêt à toutes les folies.

Le Real Madrid fixe ses limites !