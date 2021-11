Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 21 novembre 2021 à 19h45 par D.M.

Entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec s'est prononcé sur l'avenir de Jonathan David, dans le viseur du PSG, mais aussi de l'Inter.

Le PSG pourrait bien piocher en Ligue 1 pour renforcer son secteur offensif. Comme annoncé en exclusivité par le 10Sport.com le 16 novembre dernier, le club parisien surveille la situation de Jonathan David, auteur de onze buts sous le maillot du LOSC cette saison. Agé de 21 ans, l’attaquant canadien aurait également éveillé l’intérêt de l’Inter selon les informations de TF1. Entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec a été questionné sur l’avenir de Jonathan David, sous contrat jusqu’en 2025 avec le club lillois.

« Des clubs viendront le chercher. Mais pour l’instant il est bien ici »