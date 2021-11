Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme signal pour ce coup à 0€ !

Publié le 7 novembre 2021 à 1h45 par A.C.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, Leonardo pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A.

Certains diront que Marcelo Brozovic aurait déjà dû être un joueur du Paris Saint-Germain. Par deux fois depuis son retour en 2019, Leonardo a essayé de recruter l’international croate et en 2020, il a bien failli réussir ! C’est finalement Leandro Paredes qui aurait tout fait capoter, refusant de rejoindre l’Inter, alors qu’Antonio Conte semblait beaucoup l’apprécier à l’époque. Une nouvelle chance immanquable se présente pour le PSG, puisque Brozovic se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et si une prolongation semblait n’être qu’un détail, au sein de l’Inter on commencerait à avoir de plus en plus de doutes.

Le clan Brozovic regarde à l’étranger !