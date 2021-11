Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour le successeur de Mbappé !

Publié le 7 novembre 2021 à 1h15 par D.M.

Après le match de son équipe face à la Juventus, l'entraîneur de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, s'est exprimé sur l'avenir de Dusan Vlahovic, annoncé du côté de la Vieille Dame ou encore du PSG.

Le PSG a commencé à se pencher sur la succession de Kylian Mbappé et reste attentif à la situation de nombreux attaquants. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 25 août dernier, la priorité du club parisien reste Erling Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Mais selon la presse italienne, le PSG aurait aussi coché le nom de Dusan Vlahovic, brillant sous le maillot de Fiorentina et annoncé aussi dans le viseur de la Juventus ou encore de plusieurs formations de Premier League.

« On verra ce qui se passera en janvier »