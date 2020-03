Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un avertissement pour cette piste à 140M€ !

Publié le 5 mars 2020 à 0h45 par Th.B.

Alors que le PSG serait ouvert à une arrivée de Jadon Sancho à l’intersaison, Manchester United pourrait doubler le club de la capitale pour l’ailier du Borussia Dortmund…

Avec ses 14 buts pour autant de passes décisives en Bundesliga cette saison, Jadon Sancho ferait tourner la tête des plus grandes écuries européennes. Hormis le PSG, Manchester United et City, Liverpool et Chelsea seraient sur les rangs pour l’ailier du Borussia Dortmund. Et outre le prix colossal que réclamerait le BvB , à savoir une indemnité de transfert fixée à 140M€, la concurrence de Manchester United pourrait avoir raison du PSG dans cette course à la signature de Jadon Sancho à l’intersaison.

Woodward voudrait témoigner de l’arrivée de Sancho cet été !