Mercato - PSG : Leonardo reçoit un appel du pied de… Javier Pastore !

Publié le 8 août 2021 à 4h30 par T.M.

Et si un autre Argentin débarquait à Paris après Lionel Messi ? Javier Pastore pourrait ne pas dire non à un retour au PSG.

C’était annoncé, le recrutement XXL de Leonardo au PSG était loin d’être terminé. Et après Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, ce n’est ni plus ni moins que Lionel Messi qui est attendu dans la capitale pour intégrer l’effectif de Mauricio Pochettino. Avec cette véritable armada, le PSG s’impose comme le grand favori pour la prochaine Ligue des Champions. Et si d’autres joueurs venaient encore à débarquer ? Leonardo a notamment été interpellé par un certain Javier Pastore, bien connu du côté du Parc des Princes.

« Je vais essayer de rêver ce soir »