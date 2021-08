Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable retour de Cristiano Ronaldo a été envisagé !

Publié le 8 août 2021 à 4h00 par T.M.

Depuis plusieurs mois maintenant, un départ de Cristiano Ronaldo est évoqué. Et visiblement, le nom du joueur de la Juventus est notamment revenu du côté du Real Madrid…

A l’été 2018, Cristiano Ronaldo décidait de quitter le Real Madrid, là où il avait tout gagné collectivement et individuellement, pour se lancer un nouveau défi. Et c’est à la Juventus qu’il a choisi de poser ses valises. Si le Portugais s’est toujours montré à son avantage en Italie, il n’a toutefois jamais remporté la Ligue des Champions. Pour remédier à cela, il chercherait à partir cet été. Alors que l’option PSG est en train de se refermer avec l’arrivée de Lionel Messi, les solutions restantes sont peu nombreuses pour Cristiano Ronaldo.

Des feux quasiment au vert, mais…

Où pourrait alors jouer Cristiano Ronaldo ? A quelques reprises, il a été évoqué qu’un possible retour au Real Madrid pourrait être d’actualité. Une option qui a réellement été étudiée selon les informations du 10sport.com. En effet, Carlo Ancelotti a notamment appelé le Portugais et Jorge Mendes pour évoquer cette possibilité. De même, cela a également discuter entre le Real Madrid et la Juventus à propos d’un possible échange. Et si la Casa Blanca et CR7 étaient d’accord pour se retrouver, cela ne va finalement pas se faire.