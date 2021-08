Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rêve impossible au FC Barcelone ?

Publié le 8 août 2021 à 3h45 par T.M.

Après Konrad de la Fuente, c’est Ilaix Moriba que Pablo Longoria voudrait chiper au FC Barcelone. Toutefois, pour le président de l’OM, ce rêve serait vain.

Profitant de ses bonnes relations au FC Barcelone avec Mateu Alemany, Pablo Longoria a pu recruter Konrad de la Fuente. Mais le président de l’OM pourrait ne pas avoir terminé ses emplettes en Catalogne. En effet, d’autres joueurs de Ronald Koeman ont été annoncés dans le viseur des Phocéens à l’instar de Philippe Coutinho, Alex Collado et Samuel Umtiti. Et voilà qu’il faudrait désormais ajouter à cette liste un certain Ilaix Moriba. Selon les informations de Mundo Deportivo , le Barça a acté le départ de jeune milieu de terrain, alors que les négociations bloquent pour une prolongation, et l’OM serait à l’affût.

Un dossier trop compliqué pour l’OM ?

Toutefois, pour voir Ilaix Moriba à l’OM, cela apparait comme très compliqué. Et ce pour plusieurs raisons, tout d’abord, en raison de la concurrence. En effet, Manchester City et Chelsea notamment seraient à l’affût. Difficile donc pour les Phocéens de faire jeu égal, d’autant plus que cela sera difficile de rivaliser sur le plan économique, à la fois concernant l’indemnité de transferts, plus de 25M€, et en terme de salaire. Pour l’OM, le dossier Moriba serait déjà à oublier.