Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Real Madrid… Pierre Ménès prend position dans le dossier Mbappé !

Publié le 15 septembre 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que Leonardo n'a pas hésité à tacler le Real Madrid pour son offensive de dernière minute dans le dossier Mbappé, Pierre Ménès a validé les propos du directeur sportif du PSG.

Grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé a fait l’objet de discussions entre le club espagnol et le PSG lors du dernier mercato estival. Cependant, cela n’a pas permis à Florentino Pérez de récupérer l’international français. L’écurie parisienne a en effet décidé de conserver Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022, et a clairement fait savoir qu’elle n’avait pas apprécié les méthodes du Real Madrid, venu tenter sa chance dans les derniers jours du mercato. « On n’a jamais pensé à faire tout ça sans lui. Vous connaissez l’histoire. Honnêtement, on n’était pas content du comportement du Real Madrid. Arrive la dernière semaine du mercato, commencer une négociation pour l’un des meilleurs joueurs au monde… On n’a pas aimé. Mais honnêtement on n’y a jamais pensé. L’offre n’était pas suffisante de notre point de vue. C’était moins que ce qu’on a payé. La dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée. Mais je pense qu’on ne peut pas organiser un mercato, organiser une saison, pendant deux, trois, quatre mois et changer tes plans comme ça la dernière semaine », a confié Leonardo ce mardi sur Canal +.

« Leonardo a raison dans ce qu’il dit »