Mercato - OM : Longoria sur le point de mettre la main sur un phénomène ?

Publié le 15 septembre 2021 à 18h45 par D.M. mis à jour le 15 septembre 2021 à 19h11

Agé seulement de 17 ans, Mikayil Ngor Faye devrait arriver à Marseille l'année prochaine. Un joueur présenté comme un prodige du ballon rond.

En l’absence d’Arkadiuz Milik, blessé, Bamba Dieng a montré que l’on pouvait compter sur lui. Le jeune attaquant a inscrit un doublé, samedi dernier face à l’AS Monaco et a permis à son équipe d’empocher les trois points. L’OM était parvenu à mettre la main sur Dieng grâce à un partenariat avec l’institut Dambiars. Et grâce à cette proximité, le club marseillais devrait recruter un nouveau joueur. Le président Saer Seck a annoncé au micro de RFI que Mikayil Ngor Faye devrait débarquer à l’OM. Comme précisé par le Phocéen, l’arrière gauche devrait débarquer en 2022, une fois qu’il aura fêté ses 18 ans. Un jeune joueur présenté comme un phénomène par les personnes qui l’ont côtoyé.

« Je le vois promis à un grand avenir »