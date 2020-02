Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche d’un énorme coup sur le marché des transferts ?

Publié le 28 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Thiago Silva arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Leonardo semble avoir une ouverture concrète avec Kalidou Koulibaly.

Selon les dernières tendances dégagées par la presse brésilienne, Thiago Silva pourrait envisager une prolongation de contrat avec le PSG si Leonardo lui proposait un bail de deux ans assorti d’une revalorisation salariale. Du coup, les deux parties seraient loin d’un accord, et le directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs une très belle carte à jouer avec un profil XXL à l’étranger.

Koulibaly vers le PSG ?

Comme l’a révélé Le Parisien, Kalidou Koulibaly (28 ans) aurait dernièrement acheté un appartement de 200m2 pour 4M€ à Paris, et le défenseur sénégalais envisagerait plus que jamais de quitter Naples. Du coup, le PSG pourrait avoir une vraie ouverture avec Koulibaly et en faire le successeur de Thiago Silva en défense centrale.