Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un transfert à 30M€ !

Publié le 2 septembre 2020 à 20h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier, le PSG serait tombé d'accord sur les contours d'un contrat de cinq ans avec Hector Bellerin.

Depuis l'ouverture du mercato, la grande priorité du Paris Saint-Germain est de dénicher un nouveau latéral droit. Et pour cause, le départ de Thomas Meunier laisse un vide puisque Colin Dagba est désormais le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. Thilo Kehrer dépanne donc mais l'Allemand est un défenseur central de formation. Par conséquent, Leonardo a multiplié les pistes ces dernières semaines puisque les noms d'Adam Marusic (Lazio Rome), Léo Dubois (OL), Nordi Mukiele (RB Leipzig) ou encore Hamari Traoré (Rennes) ont circulé. Mais à ce poste, le dossier le plus chaud du PSG semble bien se nommer Hector Bellerin.

Le PSG d'accord avec Bellerin ?