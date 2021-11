Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un nouveau coup à la Xavi Simons !

Publié le 17 novembre 2021 à 13h45 par A.M.

Très actif auprès du FC Barcelone, le PSG s'intéresserait à un nouveau grand talent de La Masia, à savoir Diego Almeida (17 ans), dont le contrat court jusqu'en juin 2023.

Entre le FC Barcelone et le PSG, ce n'est pas le grand amour depuis l'arrivée de QSI à Paris. En effet, dans un premier temps, le Barça a tenté de piocher dans l'effectif parisien en s'activant auprès de Thiago Silva, Angel Di Maria, Marquinhos et surtout Marco Verratti. Finalement, c'est le PSG qui est parvenu à ses fins en levant la clause libératoire de Neymar pour 222M€, et en arrachant la signature de deux cracks du club blaugrana , à savoir Kays Ruiz-Atil en 2015 suite à la sanction infligée par la FIFA au Barça, et Xavi Simons dont le contrat s'achevait en 2019. Et le PSG ne compte s'arrêtait en si bon chemin.

Le PSG s'active pour un crack du Barça