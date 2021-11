Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le Prince du Cambodge répond clairement à Caïazzo et Romeyer !

Publié le 17 novembre 2021 à 13h10 par A.M.

Accusé d'avoir fourni de faux documents pour racheter l'ASSE, Norodom Ravichak monte au créneau et se défend de ses accusations, assurant avoir agi dans les règles.

Chargé d'éplucher toutes les offres de rachat de l'ASSE, le cabinet d'audit KPMG a rapidement écarté la candidature de Norodom Ravichak. Et pour cause, le Prince du Cambodge « a fourni un document de garantie financière de 100 millions d’euros émanant d’une grande banque internationale qui se révèle être un faux. » Des poursuites ont été engagées par le club du Forez. Toutefois, le Prince cambodgien, qui avait affiché par le biais d'un communiqué « sa sidération face aux accusations portées à son encontre », en a rajouté une couche, assurant n'être pas responsable de l'utilisation de ce faux-document.

Ravichak dément les accusations