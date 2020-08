Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra se faire une raison pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 août 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Le PSG aurait bougé ses pions dans le dossier Cristiano Ronaldo et Leonardo multiplierait les prises de contact. Toutefois, la Juventus ne voudrait pas se séparer de son attaquant vedette.

Ces derniers jours, une incroyable rumeur a fait surface. Plusieurs médias étrangers ont annoncé que Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus et rejoindre…le PSG. Une information qui fait suite à un article paru sur France Football et qui indique que le Portugais aurait sérieusement songé à rejoindre le club parisien en octobre 2019. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la formation bianconera , Cristiano Ronaldo pourrait même précipiter son départ après l'élimination de son équipe en huitième de finale de Ligue des champions face à l’OL. La presse italienne indiquait ce samedi que le joueur de 35 ans se questionnerait sérieusement sur son avenir. Et le PSG commencerait d’ores et déjà à prendre la température dans ce dossier.

Leonardo se renseignerait sur la situation de Ronaldo

Foot Mercato a indiqué que Leonardo se serait entretenu avec l’agent du joueur Jorge Mendes afin d’évoquer ce dossier Cristiano Ronaldo. Les deux hommes auraient même prévu de se rencontrer lors du Final 8 de la Ligue des champions afin de poursuivre les discussions. Le PSG semble vraiment intéressé par le Portugais puisque Paris United précise ce lundi que le directeur sportif du club parisien aurait fait appel à l’agent Gabriele Giuffrida afin qu’il se renseigne sur la situation de l’attaquant à la Juventus. Toutefois, le média spécialisé indique que pour l’heure, il n’y a eu qu’une « simple prise de contact » et une « simple prise d’information ». La mission du PSG s’annonce compliquée alors que la situation reste délicate pour les équipes de football, affaiblies par les retombées de la crise sanitaire. D’autant plus que le club parisien compte déjà dans ses rangs des joueurs avec un salaire élevé à l’instar de Kylian Mbappé ou encore de Neymar.

