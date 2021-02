Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait encore perdre un cadre pour 0€ !

Publié le 21 février 2021 à 19h30 par B.C. mis à jour le 21 février 2021 à 19h34

Libre à l’issue de la saison, Juan Bernat pourrait prochainement prolonger son contrat avec le PSG. Cependant, le FC Barcelone et le FC Séville se tiennent prêts pour accueillir le latéral gauche, qui n’a jamais caché son souhait de revenir un jour en Liga…

Recruté à l’été 2018 par le PSG, Juan Bernat n’était pas appelé à jouer un grand rôle à Paris. L’Espagnol était en effet en difficulté du côté du Bayern Munich et multipliait les problèmes physiques en Bavière. Pas de quoi effrayer pour autant Antero Henrique, alors directeur sportif du PSG, qui décida de miser sur lui pour renforcer le flanc gauche de la défense. Un choix payant puisque Juan Bernat s’est rapidement montré indispensable, se faisant notamment remarquer lors des grands rendez-vous parisiens. Ses buts contre Naples, Liverpool, Manchester United, le Borussia Dortmund et Leipzig ont permis au PSG de briller en Ligue des champions, et au joueur de retrouver la sélection espagnole en 2019. Le parcours remarquable de Juan Bernat dans la capitale a néanmoins été brusquement interrompu par sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre dernier, de quoi relancer l’avenir du latéral de 27 ans. Le contrat de ce dernier prendra fin l’été prochain, et les négociations avec le PSG ont en effet été interrompues à la suite de ce coup dur, mais le temps presse.

Ça avance pour un nouveau contrat, mais…

Focalisé sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo n’aurait pas pour autant oublié le cas Juan Bernat. Alors que le retour du défenseur est attendu durant le mois de mars, l’Italo-brésilien serait bien décidé à le conserver malgré sa grave blessure. Vendredi, RMC a annoncé que les discussions avançaient entre Juan Bernat et le club de la capitale, au point qu’un accord serait sur le point d’être trouvé. Une information rapidement confirmée par L’Equipe , qui a précisé ce week-end que Leonardo avait profité du déplacement à Barcelone pour rencontrer José Tarraga, agent de Bernat mais également de Jordi Alba. Une prolongation de 4 années serait ainsi dans les tuyaux, mais cela n’empêcherait pas plusieurs écuries étrangères de croire en leurs chances dans ce dossier.

« J'aimerais rejouer un jour en Liga », avouait Bernat en novembre