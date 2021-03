Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir une énorme ouverture avec ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 6 mars 2021 à 20h10 par B.C.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG surveille attentivement les prestations de Romain Faivre, milieu de terrain du Stade Brestois. Alors que les deux écuries s’affrontent ce samedi soir en Coupe de France, des proches du joueur révèlent son attachement particulier pour le club de la capitale.

13e de Ligue 1 avec 34 points au compteur, le Stade Brestois devrait parvenir à conserver sa place dans l’élite, et Romain Faivre n’y est pas étranger. Le milieu de 22 ans réalise une excellente saison avec l’équipe bretonne (5 buts, 3 passes décisives), assez pour retenir l’attention de quelques cadors européens. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en début d’année, Manchester United et le PSG surveillent sa progression à Brest, un intérêt parisien confirmé dans la foulée par France Football , et qui semble visiblement réciproque. Alors que Romain Faivre affrontera le PSG avec son club ce samedi soir en 16e de finale de Coupe de France, des proches du milieu gaucher ont évoqué l’attachement de ce dernier pour l’écurie parisienne.

Romain Faivre, grand supporter du PSG