Mercato - PSG : Leonardo peut tout perdre avec Kean !

Publié le 10 juillet 2021 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 10 juillet 2021 à 20h31

Leonardo négocie toujours avec Everton pour ramener Moise Kean au Paris Saint-Germain, mais les choses semblent s’être gâtées ces dernières semaines...

Surprenant à la Juventus, où il est devenu le premier joueur né après 2000 à marquer dans l’un des cinq grands championnats européens, Moise Kean a traversé une période compliquée à l’Hellas Verona puis à Everton. L’été dernier, il a finalement été prêté au Paris Saint-Germain... et tout a changé. Profitant des nombreuses absences de Mauro Icardi, il s’est fait une place de titulaire et a marqué 17 buts toutes compétitions confondues, notamment face au FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions (1-4). Suffisant pour convaincre le PSG de le garder ! Leonardo s’est toutefois retrouvé face à un problème, puisque sans option d’achat il n’a pas pu garder Kean à Paris et ses prestations ont forcément changer les plans d’Everton, qui l’avait acheté pour 30M€ en 2019.

Sans Ancelotti, tout est plus difficile

Interrogé sur l’avenir de Moise Kean et la possibilité de ne pas le voir revenir au club, Carlo Ancelotti avait laissé la porte ouverte à un départ. L’Italien n’est toutefois plus là et Rafael Benitez semble avoir un tout autre avis sur Kean. D’après les informations de Sky Sports , le nouvel entraineur d’Everton aurait clairement expliqué à ses dirigeants vouloir garder l’attaquant de 21 ans. D’ailleurs, alors qu’un nouveau prêt semblait possible pour le Paris Saint-Germain, en Angleterre on assure que seul un transfert pourrait convaincre Everton, qui même dans ce cas attendrait une somme importante.

