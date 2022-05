Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur ce successeur de Mbappé !

Publié le 2 mai 2022 à 1h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit annoncé depuis quelque temps du côté du PSG pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé, Marcus Rashford n’aurait jamais pris en considération un départ de Manchester United.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait être contraint de dénicher un successeur à Kylian Mbappé, son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. Et pour le remplacer, Leonardo et le comité de direction du PSG songeraient à Marcus Rashford depuis l’été dernier comme The Times et ESPN le révélaient dernièrement. Sous contrat à Manchester United jusqu’à l’été 2023, Marcus Rashford n’a toujours pas prolongé son contrat. Cependant, le PSG n’aurait pas une belle marge de manœuvre pour accueillir Rashford selon un proche de l’international anglais.

« Il n'a jamais voulu quitter Old Trafford »