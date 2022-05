Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite que l'Europe s'arrache va échapper à Leonardo !

Publié le 2 mai 2022 à 1h15 par La rédaction

Dans les petits papiers du PSG notamment, Darwin Nunez devrait finalement rejoindre la Premier League lors du mercato estival.

Darwin Nunez sera l’un des attaquants les plus convoités lors du prochain mercato estival. En effet, l’international uruguayen réalise une saison de haut niveau avec Benfica, lui qui est l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe actuellement. Apparu à 40 reprises, le joueur de 22 ans a inscrit 34 buts et délivré 4 passes décisives, ce qui ne passe pas inaperçu en Europe, notamment auprès du Paris Saint-Germain. Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale, Leonardo cherche son successeur, et pourrait avoir trouvé la perle rare avec Nunez. Toutefois, ce dossier ne sera pas simple à gérer, et ce dernier devrait plutôt se diriger vers l’Angleterre.

Darwin Nunez devrait rejoindre la Premier League