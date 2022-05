Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté sur le retour de Nkunku !

Publié le 2 mai 2022 à 0h45 par La rédaction

Dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku pourrait également voir Manchester United et Tottenham s’intéresser à lui.

Christopher Nkunku est entré dans une nouvelle dimension cette saison. En effet, l’international français réalise une saison exceptionnelle, lui qui a inscrit 30 buts et délivré 20 passes décisives en 47 matchs, et suscite l’intérêt de nombreux clubs, notamment du Paris Saint-Germain. Désireux de renouveler son secteur offensif, le club de la capitale souhaiterait rapatrier son Titi mais ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, Manchester United et Tottenham,qui souhaitent se renforcer dans les prochaines semaines, s’intéresserait également au joueur de 24 ans.

Plusieurs géants anglais pourraient débarquer sur Nkunku