Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut craindre le pire pour Angel Di Maria !

Publié le 27 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Bien que les discussions pour une prolongation du contrat d'Angel Di Maria aient débuté, l'international argentin laisse planer le doute pour son avenir au PSG.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Angel Di Maria devrait prochainement faire l'objet d'intenses discussions pour sa prolongation. Et pour cause, l'Argentin reste un élément indispensable pour Thomas Tuchel et confirme son importance au PSG depuis le début de saison. C'est ainsi que comme le révélait récemment Le Parisien, Leonardo va accélérer les discussions avec l'agent du Fideo . Toutefois, il n'est pas dit qu'il accepte si facilement puisque du haut de ses 32 ans, Angel Di Maria n'écarterait pas l'hypothèse d'un retour en Argentine. Il confirme d'ailleurs cette tendance.

Di Maria affiche des doutes pour son avenir