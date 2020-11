Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour Neymar !

Publié le 20 novembre 2020 à 11h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar serait en discussions avec Leonardo pour prolonger jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire.

Comme Kylian Mbappé, Neymar voit son contrat prendre fin en juin 2022. Une situation qui pousse le Paris Saint-Germain à envisager une prolongation de contrat afin de ne pas prendre le risque de se retrouver en position délicate l'été prochain alors que les deux stars verront leur bail s'achever la saison suivante. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les deux parties sont déjà en discussions sans que le PSG n'ait transmis d'offres pour le moment. Il faut dire que le contexte économique n'est pas favorable.

Leonardo lance les discussions pour Neymar !

Nicolo Schira confirme toutefois l'ouverture des discussions entre le clan Neymar et Leonardo. Le journaliste italien ajoute que les négociations portent sur une prolongation de quatre ans, et non de cinq ans comme c'est régulièrement évoqué dans la presse. Neymar pourrait ainsi étendre son bail jusqu'en 2024 avec toutefois à la clé une option pour une saison supplémentaire. Par conséquent, si aucun accord n'a été trouvé pour le moment, le PSG semble bien décidé à conserver Neymar sur le long terme.