Mercato - PSG : Leonardo ne s'est pas trompé cet été !

Publié le 26 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Auteur d'une fin de mercato totalement folle avec l'arrivée de trois joueurs dans les ultimes instants, Leonardo a reçu un message fort de ses trois recrues de dernières minutes.

Dans les dernières du mercato, Leonardo a attiré trois joueurs qui sont venus renforcer l'effectif du PSG à savoir Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. D'ailleurs, l'ancien joueur du Barça a rapidement exprimé sa joie d'être à Paris. « Je n’étais pas nerveux pour mes débuts, mais j’avais hâte de rejouer. Lors de ma préparation avec Barcelone je ne pouvais pas jouer à cause de mon transfert en cours. Contre Nîmes c’était mon premier match depuis longtemps, c’était donc une vraie joie ! On a joué dans un système que je connais bien, donc ça n’a pas été difficile pour moi de m’adapter sur le terrain », confiait-il au micro de PSG TV après ses débuts contre Nîmes.

Les recrues parisiennes se sentent bien au PSG