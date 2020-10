Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance pour cet international français !

Publié le 25 octobre 2020 à 21h45 par Th.B.

Au cours du mercato estival, Leonardo se serait penché sur le profil de Tanguy Ndombele qui était alors en froid avec son entraîneur José Mourinho à Tottenham. Néanmoins, le président Daniel Levy aurait mis les pieds dans le plat et réduit les chances du PSG à néant.

À l’occasion du mercato estival, Leonardo s’était mis en quête d’un voire de plusieurs milieux de terrain afin de concrètement renforcer l’entrejeu du PSG. Pour ce faire, le directeur sportif du club de la capitale avait enclenché plusieurs pistes, sans succès. Jusqu’aux derniers instants du mercato au cours duquel le PSG a enregistré les arrivées de Danilo Pereira sous la forme d’un prêt avec option d’achat et de Rafinha Alcantara gratuitement. Mais avant que ces dossiers ne soient bouclés, Leonardo aurait songé à Tanguy Ndombele en froid avec José Mourinho. Mais il y aurait une raison précise à l’échec du dirigeant brésilien avec l’international français.

Daniel Levy aurait permis à Mourinho et Ndombele de repartir à zéro cet été