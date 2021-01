Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'a pas perdu de temps pour Pochettino !

Publié le 21 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a reconnu que tout était allé très vite dans ses négociations avec Leonardo.

Quasiment 18 ans après son départ du PSG, Mauricio Pochettino a fait le choix de revenir à Paris, cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Et forcément, des choses ont changé entre temps. « Au niveau médiatique, l'exposition est beaucoup plus importante. En revanche, la passion, le centre d'entraînement est le même que celui où je m'entraînais. L'arrivée de tant de stars au cours des huit ou neuf dernières années a donné au PSG une dimension différente et lui a permis de se faire connaître comme l'un des meilleurs clubs du monde », explique l'Argentin au micro d' El Larguero , avant de revenir sur les coulisses de son arrivée.

Leonardo et Pochettino sont très vite tombés d'accord