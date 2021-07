Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo joue avec le feu pour cette star de Serie A !

Publié le 31 juillet 2021 à 23h45 par A.C.

Joaquin Correa de la Lazio semble être l’une des dernières cibles du Paris Saint-Germain en ce mercato estival.

Alors que Mauro Icardi semble décidé à rester au Paris Saint-Germain, une place est toujours disponible à la pointe de l’attaque. Leonardo aimerait ramener Moise Kean, reparti à Everton, mais travaillerait également sur d’autres dossiers. L’un d’eux concernerait Joaquin Correa, qui a demandé un bon de sortie aux dirigeants de la Lazio. Or, alors qu’il a eu le temps de remporter la Copa America et de profiter de vacances bien méritées, aucune véritable offre ne semble être arrivée. Le PSG se serait vraisemblablement arrêté à une somme de 10 ou 20M€, plus Pablo Sarabia.

Correa parti pour rester à la Lazio