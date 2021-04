Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo inquiété par Tuchel pour ce coup à 0€ ? La réponse !

Publié le 14 avril 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma aurait alarmé Leonardo, le directeur sportif du PSG. Alors qu'il en pincerait également pour le portier du Milan AC, Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, n'aurait pas encore bougé ses pions sur ce dossier.

Depuis son passage au Milan AC, Leonardo est un grand fan de Gianluigi Donnarumma. De retour au PSG, le directeur sportif italo-brésilien serait emballé par l'idée d'attirer le gardien des Rossoneri vers le Parc des Princes. Et alors que Gianluigi Donnarumma sera en fin de contrat le 30 juin, Leonardo voudrait sauter sur l'occasion pour le récupérer gratuitement cet été. Toutefois, il pourrait être contrarié par Thomas Tuchel, qui serait également sur les traces du gardien de 22 ans. Mais heureusement pour Leonardo et le PSG, le coach des Blues n'aurait pas encore bougé son petit doigt pour Gianluigi Donnarumma.

Aucun mouvement de Tuchel pour Donnarumma ?