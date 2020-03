Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo hésite pour Icardi…

Publié le 31 mars 2020 à 20h15 par La rédaction

En Italie, certains médias apportent des éléments révélateurs sur le questionnement qui habite en ce moment les réflexions de Leonardo. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif italien Tuttosport apporte des éléments particulièrement éclairants sur le dossier Mauro Icardi. En effet, le média transalpin explique que la Juve n’a pas lâché l’option Icardi, quand bien même elle pourrait être en deuxième sur la liste derrière Harry Kane, mais que le directeur sportif bianconero Fabio Paratici est perturbé par les doutes de Leonardo et du PSG.

Neymar et Mbappe déterminent tout…

En clair, la direction parisienne semble changer régulièrement de point de vue quant à la direction à suivre pour Icardi. Cela témoigne que Leonardo hésite sur la décision à prendre pour le buteur argentin : le PSG doit-il lever l’option d’achat et garder Icardi ou le céder à la Juve dans la foulée pour recruter un autre attaquant comme Aubameyang ? Leonardo semble hésiter, et il n’y a pas de doute à avoir : si Leo hésite c’est qu’il n’a pas non plus suffisamment de lisibilité sur les dossiers Neymar ou Mbappe, qui déterminent tout.