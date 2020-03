Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo finalement berné dans le dossier Paul Pogba ?

Publié le 7 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que tout portait à croire qu’un départ de Paul Pogba était inéluctable à l’intersaison, le milieu de terrain de Manchester United afficherait désormais la volonté de rester chez les Red Devils pour évoluer aux côtés de Bruno Fernandes, recrue hivernale du club mancunien. Le PSG serait donc prévenu…

Cela fait à présent de longs mois qu’un transfert de Paul Pogba est évoqué dans la presse. Déjà lors du dernier mercato estival, un départ du Français de Manchester United faisait la Une des journaux. Finalement, le champion du monde tricolore est resté à Old Trafford, ses dirigeants s’étant montrés intransigeants sur le montant du transfert. Cependant, la tendance serait bien différente désormais et la direction mancunienne serait prête à renflouer ses caisses avec sa vente cet été alors que le PSG, la Juventus et le Real Madrid garderaient un oeil avisé sur sa situation. Mais le principal intéressé aurait redistribué les cartes en coulisses.

Pogba voudrait rester à Manchester United pour Bruno Fernandes !