Mercato - PSG : Leonardo fait un cadeau empoisonné à Pochettino !

Publié le 6 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a d’ores et déjà bouclé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, ce choix aurait été pris par Leonardo sans aucune concertation avec Mauricio Pochettino. C’est pourtant ce dernier qui devra gérer l’épineuse concurrence avec Keylor Navas…

Interrogé en mai dernier sur son avenir à moyen terme, Keylor Navas indiquait déjà se projeter sur son après-carrière malgré une récente prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG : « J'ai l'intention de jouer aussi longtemps que possible, mais je sais que la fin approche. C'est pourquoi je me prépare à ma vie après le football. Je fais un master en management sportif », indiquait le portier de 34 ans. Et c’est peut-être ce qui a incité Leonardo à recruter Gianluigi Donnarumma, arrivé en fin de contrat avec le Milan AC, et qui officialisera son arrivée au PSG après l’Euro cet été.

Leonardo a choisi seul pour Donnarumma

Seulement voilà, le directeur sportif du PSG aurait fait cavalier seul dans ce dossier ! En effet, comme l’a révélé Le Parisien, Leonardo aurait choisi de sauter sur l’opportunité Gianluigi Donnarumma sans consulter Pochettino. Et c’est pourtant l’entraîneur argentin du PSG qui devra gérer la cohabitation entre ses gardiens puisqu'un départ de Keylor Navas n'est pas prévu…