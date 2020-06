Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait-il une énorme erreur avec Kurzawa ?

Publié le 28 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’apprête à prolonger le contrat de Layvin Kurzawa jusqu’en 2024, certains observateurs trouvent cette décision assez incompréhensible, à l’image de Didier Roustan.

L’information a fait grand bruit ces derniers jours : Layvin Kurzawa, dont le contrat initial prend fin dans quelques jours avec le PSG, va finalement signer un nouveau bail de quatre ans avec une large revalorisation salariale à la clé. Pourtant promis à un départ ces derniers mois, le latéral gauche tricolore va donc poursuivre l’aventure au Parc des Princes. Mais cette décision interpelle, et le journaliste Didier Roustan, interrogé au micro de La Chaine L’Equipe , semble très interloqué par cette décision du PSG.

« Totalement incompréhensible »