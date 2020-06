Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sous pression pour son avenir ? Il répond

Publié le 28 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les spéculations régulières sur une remise en question de son avenir au Real Madrid, Zinedine Zidane affiche une certaine tranquillité à ce sujet et ne semble pas préoccupé.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane s’inquiète-t-il d’un potentiel limogeage dans les mois ou les années à venir ? L’entraîneur français, en place depuis le 11 mars 2019 au sein du club merengue (qu’il avait déjà entraîné une première fois entre janvier 2018 et juin 2018), semble très serein à ce sujet comme il l’a indiqué samedi en conférence de presse.

« Je ne pense pas à ça »