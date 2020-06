Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse mise au point sur l'avenir de Jadon Sancho

Publié le 27 juin 2020 à 21h30 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, s'intéresse de près à Jadon Sancho. Sebastian Kehl, directeur du football du Borussia Dortmund, a lâché ses vérités sur l'avenir de sa pépite anglaise.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid est totalement tombé sous le charme de la pépite du Borussia Dortmund. Toutefois, le coronavirus et la crise engendrée devraient perturber les plans de la Maison-Blanche . Lors d'un entretien accordé à Sport Buzzer , Sebastian Kehl a d'ailleurs estimé que le contexte actuel devrait arranger les affaires du Borussia Dortmund en ce qui concerne Sancho.

«Nous nous attendons à ce que Jadon joue au BVB la saison prochaine»