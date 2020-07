Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour le nouveau Milinkovic-Savic !

Publié le 3 juillet 2020 à 17h15 par A.C.

Cristoph Freund, directeur sportif du RB Salzbourg, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Dominik Szoboszlai.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Domnik Szoboszlai aurait tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain. C’est Manu Lonjon qui a sorti l’information, expliquant que Leonardo aurait activé la piste menant au milieu du RB Salzbourg. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup. En Italie, le Napoli a déjà lancé les grandes manœuvres et est en négociations avancées avec l’entourage du joueur, ainsi qu’avec son club. Le Milan AC est également un sérieux candidat, puisque le futur manager Ralf Rangnick apprécié beaucoup Szoboszlai et entretient d’excellentes relations avec l’entreprise Red Bull, propriétaire de Salzbourg.

« Peut-être qu’il sera encore avec nous l’automne prochain... nous verrons. Rien n’a encore été décidé »