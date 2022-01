Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour un chouchou de Tuchel, mais…

Publié le 3 janvier 2022 à 19h30 par Th.B.

Alors que son contrat arrivera à expiration en fin de saison, Antonio Rüdiger aurait témoigné d’une approche du PSG pour une arrivée libre de tout contrat l’été prochain. Cependant, le directeur sportif Leonardo aurait été imité par bien des cadors européens…

Leonardo pourrait se laisser guider par le même instinct qui fut le sien à la dernière intersaison lors du prochain mercato estival. Après avoir mis la main sur pas moins de quatre agents libres en les personnes de Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi, le directeur sportif du PSG serait susceptible de remettre le couvercle en fin de saison. D’autant plus que plusieurs stars pourraient également être disponible sur le marché des agents libres. De Paul Pogba à Ousmane Dembélé en passant par Antonio Rüdiger, aucun n’a pour le moment prolongé son contrat avec son club respectif. Et pour ce qui est de Rüdiger, qui semble disposer de la totale confiance de son entraîneur Thomas Tuchel, il se pourrait que la porte de Chelsea s’ouvre. Ou plus particulièrement celle de l’international allemand.

Le PSG s’est entretenu avec Rüdiger, mais fait face à plusieurs obstacles