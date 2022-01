Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est totalement relancé pour ce joli coup à 0€ de Xavi !

Publié le 3 janvier 2022 à 17h00 par T.M.

Egalement à l’affût sur les joueurs en fin de contrat, le FC Barcelone aurait à nouveau toutes ses chances avec un protégé de Thomas Tuchel à Chelsea.

Ça s’agite au FC Barcelone. Après avoir dépensé 55M€, hors bonus, pour Ferran Torres, le club catalan pourrait prochainement accueillir Alvaro Morata. Mais c’est à l’été que les grosses folies pourraient intervenir avec bien évidemment un certain Erling Braut Haaland. Joan Laporta y croit plus que jamais pour l’attaquant du Borussia Dortmund, mais en parallèle, d’autres opérations à moindre coût sont à l’étude. C’est notamment le cas de certains joueurs qui arrivent en fin de contrat. Et pour cela, le Barça regarde notamment du côté de Chelsea.

Les cartes sont rebattues avec Christensen !

S’il a surtout été question de César Azpilicueta récemment, voilà que le FC Barcelone reviendrait dans la course pour Andreas Christensen. Dernièrement, il était annoncé que le Danois allait prolonger avec les Blues. Toutefois, comme révélé par Gianluca Di Marzio ce lundi, Christensen aurait fait machine arrière concernant ce nouveau contrat devant l’intérêt porté par le Barça. De même, le protégé de Tuchel à Chelsea aurait également changé d’agent. Tout repartirait donc à zéro dans ce dossier. Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, qui a visiblement toutes ses chances avec le défenseur central de 25 ans.