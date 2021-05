Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le transfert de Mohamed Salah !

Publié le 5 mai 2021 à 16h15 par T.M.

Un départ de Kylian Mbappé étant bien d’actualité, le PSG doit se préparer à le remplacer. Et alors que le nom de Mohamed Salah revient, Leonardo saurait à quoi s’en tenir.

Ce mardi, en s’inclinant sur la pelouse de Manchester City, le PSG a fait une croix sur son rêve de remporter la Ligue des Champions pour cette année. Alors que le club de la capitale devra donc encore patienter au moins un an pour cela, cet échec pourrait bien signifier le départ de Kylian Mbappé. Cela fait maintenant de longues semaines que le feuilleton dure et le choix de l’attaquant du PSG se fait toujours attendre. Mais plus le temps passe, plus Mbappé semble se rapprocher d’un départ. Une catastrophe dont il faudra se relever et ce sera à Leonardo de trouver la solution…

Un transfert à 80M€ !