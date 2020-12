Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà passé à l’action pour Mbappé !

Publié le 8 décembre 2020 à 14h45 par A.C.

La prolongation de Kylian Mbappé est la grande priorité du Paris Saint-Germain et Leonardo semble déjà avoir pris les devants.

Considéré comme l’un des plus grands talents actuels, Kylian Mbappé intéresse un grand nombre de club. C’est pour cela que le Paris Saint-Germain souhaite prolonger son contrat, qui se termine en juin 2022. Récemment, Leonardo a laissé entendre que les choses ont évolué en faveur du PSG ces dernières semaines. « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires) » a expliqué le directeur sportif du PSG. « On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours ».

Une première réunion entre le clan Mbappé et le PSG ?