Mercato - PSG : Leonardo est déjà mal embarqué dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 31 décembre 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’Ousmane Dembélé devrait quitter le FC Barcelone l’été prochain au plus tard, tout indique que l’international français ne prend pas la direction du PSG en l'état actuel des choses.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a longtemps déçu en Catalogne en raison de ses blessures, de ses performances en-dessous des attentes et de ses problèmes de comportement – notamment des retards aux entrainements. Pour autant, après une saison 2020/2021 de bonne facture sous les ordres de Ronald Koeman, le Barça voulait s’inscrire sur la durée avec l’attaquant âgé de 24 ans qu’il avait poussé vers la sortie par le passé. Ainsi, le plan de l’écurie barcelonaise était de prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain, et c’est en ce sens que des négocations avaient lieu depuis maintenant plusieurs mois.



Seulement voilà, les choses n’ont jamais vraiment avancé dans ce dossier, la presse catalane n’ayant de cesse d’affirmer que le représentant d’Ousmane Dembélé semblait gagner du temps. Et cette semaine, le scénario craint par les observateurs du FC Barcelone s’est produit : les négociations entre les deux parties ont pris fin. Comme l’a annoncé le journaliste Gerard Romero, les prétentions absolument colossales du joueur sur le plan financier – on parle d’un salaire de 40 M€ brut par an notamment – ont conduit l’idée d’une prolongation à tomber à l’eau, les Blaugrana n’ayant pas la moindre intention de répondre aux demandes du Français. Et c’est ainsi qu’Ousmane Dembélé devrait quitter le FC Barcelone sauf retournement de situation, que ce soit dans le cadre d’un transfert cet hiver ou librement au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

L’avenir d’Ousmane Dembélé semble s’écrire en Angleterre