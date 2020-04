Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est assuré de garder cette recrue encore longtemps !

Publié le 10 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Pablo Sarabia semble déterminé à rester encore longtemps au sein du club de la capitale.

Recruté par le PSG pour seulement 18M€ afin de venir jouer les doublures de luxe en attaque, Pablo Sarabia a rapidement montré qu’il était plus qu’une simple solution de rechange pour Thomas Tuchel. L’ailier espagnol, qui affiche des qualités techniques évidentes, semble clairement épanoui au PSG même s’il ne fait figure de titulaire indiscutable. D’ailleurs, dans un entretien accordé à So Foot, Sarabia a affiché son souhait de rester encore longtemps au PSG.

« Je suis là pour longtemps »