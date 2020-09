Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo d’ores et déjà distancé pour Bakayoko ?

Publié le 21 septembre 2020 à 1h45 par H.K.

Alors que Tiémoué Bakayoko est annoncé loin de Chelsea lors de ce mercato, Leonardo s’est lancé dans la course au milieu de terrain français afin de renforcer l’entrejeu du PSG. Cependant, l'Italo-brésilien pourrait bien être distancé dans ce dossier…

Tiémoué Bakayoko ne devrait pas porter la tunique de Chelsea cette saison. Successivement prêté à l’AC Milan puis à l’AS Monaco depuis 2 saisons, l’international français (1 sélection) peine à s’imposer chez les Blues . Avec le recrutement de Chelsea et la montée en puissance de certains jeunes joueurs, « Baka » n’est pas promis à un bel avenir à Londres, et devrait donc logiquement se mettre à la recherche d’un nouveau club. D'après Foot Mercato, le PSG est dans la course pour sa signature. Cependant, Leonardo serait d’ores et déjà distancé dans ce dossier…

L’AC Milan en pole ?