Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo repasse à l'action pour cet international français !

Publié le 18 septembre 2020 à 21h45 par B.C.

Sur les tablettes de Leonardo depuis quelques mois, Tiémoué Bakayoko serait toujours pisté par le PSG. Les deux parties auraient d'ailleurs renoué les contacts dernièrement.

Depuis la blessure de Juan Bernat, le recrutement d'un latéral gauche est un sujet chaud pour le PSG. Cependant, il ne faut pas oublier la priorité de Leonardo. L'Italo-brésilien souhaite à tout prix mettre la main sur un milieu de terrain, et comme vous l'a révélé le 10 Sport , Sergej Milinkovic-Savic et Marcelo Brozović font partie de ses pistes. Cependant, le PSG semble avoir du mal à obtenir gain de cause dans ces dossiers, incitant Leonardo à changer de stratégie.

Leonardo reprend contact avec le clan Bakayoko