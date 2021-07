Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit une fière chandelle à Pochettino pour cette recrue !

Publié le 23 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone semblait proche de boucler l’opération, Georginio Wijnaldum a finalement signé en faveur du PSG. Et Mauricio Pochettino n’est pas étranger à ce revirement de situation selon le premier intéressé.

Pourtant destiné à s’engager au FC Barcelone comme Fabrizio Romano et Duncan Castles l’avaient notamment assuré les jours précédant son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum a troqué la tunique de Liverpool afin d’arborer celle du Paris Saint-Germain cet été. Libre de tout contrat, le Néerlandais a quitté les Reds pour rejoindre le club de la capitale pour la simple et bonne raison que le discours prononcé par les dirigeants du PSG et par Mauricio Pochettino en personne a interpellé Wijnaldum comme ce dernier l’a reconnu.

« Mauricio Pochettino m'avait déjà approché à l’époque »